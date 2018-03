Sjoukje Dijkstra: "Een zilveren medaille heeft voor mij net zoveel waarde als een gouden"

HILVERSUM - Sjoukje Dijkstra is veruit de meest succesvolle kunstschaatsster die we ooit hebben gehad. Ze werd vijf maal Europees kampioen, drie maal wereldkampioen en ze won goud en zilver op de Olympische Spelen. Haar prestaties zullen niet snel worden overtroffen.

Biografie



Naam: Sjoukje Kossmayer-Dijkstra



Geboren: 28 januari 1942, Akkrum



Sport: Kunstschaatsen



Erelijst: Europees Kampioen 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, Wereldkampioen 1962, 1963, 1964, Olympisch Kampioen 1964 (zilver in 1960), zesvoudig Sportvrouw van het jaar, Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs, Wolrd Figure Skating Hall of Fame 2013

In haar woonkamer zijn de bekers en de medailles keurig geordend in een prijzenkast. Er hangen medailles, veel medailles: bronzen, zilveren en gouden. Met name het grote aantal gouden exemplaren springt eruit. Maar alle prijzen zijn Sjoukje Dijkstra even lief: "Elke medaille heeft zijn eigen herinneringen. Een zilveren medaille heeft voor mij net zoveel waarde als een gouden medaille."

Lees ook: Elsje Scherjon voor altijd in het collectief geheugen door De Fabeltjeskrant

Om te bereiken wat Sjoukje heeft bereikt, moet je er vroeg bij zijn. "Ik ben met zes jaar begonnen. Dat is de meest ideale leeftijd. Je kan je eigenlijk alleen maar focussen op het kunstschaatsen. Je kan naar school gaan en trainen. Dansen en naar de disco kan je nog tot je tachtigste doen. Maar deze sport kan je alleen maar doen als je jong bent."

Lees ook: Carry Geijssen schreef geschiedenis met eerste schaatsgoud

Na het tijdperk Dijkstra zijn haar prestaties nooit meer geëvenaard. Om het kunstrijden een nieuwe impuls te geven, hebben Sjoukje Dijkstra en haar vriendin en vroegere rivale, Joan Haanappel, een stichting in het leven geroepen, Stichting Kunstrijden Nederland. Zo proberen ze talentvolle kunstrijders een steuntje in de rug te geven. In de hoop dat er ooit weer eens een nieuwe Sjoukje Dijkstra opstaat.