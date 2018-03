Partij voor de Dieren en PvdA willen hertelling in Zaanstad en Velsen

ZAANSTAD - De Partij voor de Dieren komt één stem tekort voor een restzetel in de gemeenteraad in Zaanstad. Dat is aanleiding voor de partij om een hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week aan te vragen.

Lijsttrekker Judit Raa heeft de hertelling vanochtend aangevraagd. In een persbericht van haar partij valt te lezen dat ze dat niet eerder kon doen, omdat haar niet was medegedeeld dat de Partij voor de Dieren zó dicht bij de restzetel was.

Zorgvuldigheid

De restzetel is in eerste instantie naar ROSA gegaan. Raa heeft er alle vertrouwen in dat de raad instemt met het verzoek van de PvdD. "Als het maar om één stem gaat moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezer."

Ook in de gemeente Velsen aast nog een partij op een hertelling. Daar is het de PvdA die daar om heeft gevraagd. Morgenavond wordt daar in de raadsvergadering een besluit over genomen, meldt de gemeente.

BAMM

In Medemblik vond afgelopen vrijdag al een hertelling plaats. Die leidde tot een herverdeling van de zetels. GroenLinks raakte er eentje kwijt en de lokale partij BAMM kwam juist in de raad.