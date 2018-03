Castricum en Heerhugowaard willen zakencollege

CASTRICUM - Steeds meer gemeenten in Nederland installeren een zakencollege in plaats van een coalitiecollege. Het zakencollege is volgens gemeenten de oplossing voor een gemeenteraden met veel kleine fracties, schrijft Trouw. Volgens de krant mikken onder andere Castricum en Heerhugowaard op zo'n zakencollege.

Ook Bergen en Gorinchem onderzoeken volgens de krant of er een raadsbreed akkoord te sluiten valt waarbij zoveel mogelijk partijen aansluiten. Als ze de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke nieuwe beleid eenmaal hebben vastgesteld, kunnen op basis daarvan weer zakelijke profielen van nieuwe wethouders worden geschreven.

Solliciteren

Iedereen mag daar vervolgens op solliciteren. Of de kandidaten lid zijn van een politieke partij of woonachtig zijn in de bijbehorende gemeente, doet niet ter zake. Dit model is afgelopen vier jaar al met succes toegepast in Zwijndrecht en Almelo heeft als proef al één wethouder op deze manier laten solliciteren.

Ook de Hoornse wethouder Theo van Eijk (CDA) is fervent voorstander van het zakencollege, zegt hij in Trouw. "Het huidige systeem van coalitievorming is met zoveel kleinere partijen niet langer houdbaar."

In Hoorn moeten veertien kleine partijen 35 zetels verdelen. "De samenleving vraagt hierom. De tijd waarin wordt gewerkt met een college van drie partijen is voorgoed voorbij."