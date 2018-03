Gevaarlijk dichte mist: spitsstroken A9 dicht

NOORD-HOLLAND - Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen vanochtend voor dichte tot zeer dichte mist. Volgens het KNMI kan het zicht hierdoor lokaal minder dan 200 meter zijn.

Vanwege de dichte mist kunnen de spitsstoken langs de A9 niet open. Het is voor Rijkswaterstaat onmogelijk om de camera's in de gaten te houden, waardoor de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

77 meter zicht

Het KNMI waarschuwt automobilisten tijdens de ochtendspits voor 'gevaarlijke rijomstandigheden'. Bij Hoorn was het zicht zelfs slechts 77 meter. "Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden", stelt het KNMI, dat 'code geel' heeft uitgegeven tot 9.00 uur vanochtend.

Mistlichten aan of niet?

Het mistlicht aan de voorkant van de auto mag je alleen gebruiken als de mist het zicht ernstig belemmert, benadrukt Rijkswaterstaat. Dit is bij een zicht van minder dan ongeveer 200 meter.



Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken bij mist of sneeuwval waardoor het zicht minder is dan 50 meter (een half hectometerpaaltje). Bij zware regen mag je het mistachterlicht niet gebruiken. Als de mistlichten branden, hoeven de dimlichten niet aan.



Verder geeft Rijkswaterstaat de volgende tips:

- Zet bij slecht zicht ook overdag je dimlicht aan

- Houd voldoende afstand

- Rijd voorspelbaar

- Pas je snelheid aan

- Rem niet onnodig en niet abrupt

- Houd rekening met onverwachte situaties. Tijdens mist en ander slecht weer is de kans op een aanrijding groter.