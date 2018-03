Deel dit artikel:











Moeder ontvoerde peuter Insiya niet naar India Foto: NH & privéfoto

AMSTERDAM - AMSTERDAM De overdracht van de ontvoerde peuter Insiya (4) die morgen zou plaatsvinden, is van de baan. Een door de vader ingesteld hoger beroep tegen een eerdere beslissing van de rechtbank om Insiya aan de moeder over te dragen, is vertraagd.

Dat meldt De Telegraaf. De hogere rechter bepaalde dat moet worden gewacht op de uitkomst van het hoger beroep. Wanneer dat is, is tot grote teleurstelling van Nadia en haar familie nog onbekend. Lees ook: 'Overdracht Insiya nog niet zeker' De moeder van Insiya kan ook niet naar India omdat tegen haar een arrestatiebevel is uitgevaardigd op basis van een valse aangifte van de vader. Een spoedappel hiertegen is nog niet behandeld. Ook tegen misdaadverslaggever John van den Heuvel is op basis van de valse aangifte in India een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou het meisje willen ontvoeren naar Nederland. Insiya werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer. De ontvoerders zelf zitten vast, maar de opdrachtgever, vader Shehzad Hemani vluchtte met zijn dochterje naar India en zit daar nog steeds.