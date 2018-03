Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in het Amsterdamse Rembrandtpark Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen

AMSTERDAM - (AT5) Bij een steekpartij in het Rembrandtpark in Amsterdam is vanavond iemand gewond geraakt.

Dat gebeurde ter hoogte van de Orteliuskade. Rond 20.45 uur werden er twee ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Het slachtoffer wordt op dit moment in een van de ambulances behandeld. Een deel van het Rembrandtpark is met lint afgezet. De politie is nog naar de dader van de steekpartij op zoek. Er vliegt een politiehelikopter boven het gebied.