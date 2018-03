Wielrenner fietst levensgevaarlijk stukje over provinciale weg in Alkmaar

ALKMAAR - Als wielrenner ga je over het algemeen wat sneller dan de meeste fietsers, maar een man in Alkmaar dacht zelfs dat hij wel met de auto's mee kon komen. Mariska Appel zag de sporter op de provinciale Westerweg (N242) in Alkmaar, een straat waar voertuigen 80 km/u mogen. "Hij heeft mij een behoorlijke hartverzakking gegeven."

"Ik reed vanaf Alkmaar richting Heerhugowaard, over de Westerweg", vertelt ze. "Meneer stak net voor mijn auto de weg over via de Leeghwaterbrug en vervolgde zijn route."

De man lijkt niet onder de indruk van het feit dat hij fietst op een weg waar het verboden is, en rijdt rustig met de stroom auto's mee. "Geen idee of hij het gevaar wel heeft gezien, maar ik in ieder geval wel. Ik ben midden op de weg erachter blijven rijden om het verkeer te blokkeren", aldus Mariska. "Uiteindelijk nam hij even verderop de afslag."

Hartverzakking

Ondanks de goede afloop is de automobiliste wel geschrokken van de actie. "Hij heeft mij een behoorlijke hartverzakking gegeven, maar ik hoop maar dat hij veilig thuis is gekomen. En dit nooit meer doet!"