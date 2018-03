Deel dit artikel:











Gewapende man overvalt Lidl in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen

AMSTERDAM - (AT5) Een man heeft even na 20.00 uur een overval gepleegd op het Delflandplein in Amsterdam Nieuw-West. Volgens omstanders was de Lidl het doelwit.

De man dreigde met een wapen. De politie is naar de overvaller op zoek en heeft zijn signalement via Burgernet verspreid. Het gaat om een donker getinte man, met zwarte jas en een groene broek. Hij heeft een ringbaardje en is ongeveer 1.75 meter groot. Wie de overvaller ziet of weet wie hij is, wordt gevraagd 112 te bellen.