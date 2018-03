Jolanda Keijzer ging moordenaar van zoon te lijf: 'Sloeg twee of drie keer op zijn buik'

HOOGKARSPEL - Jolanda Keijzer, de moeder van de in 2007 om het leven gebrachte Pascal Keijzer, heeft de moordenaar van haar zoon tijdens een confrontatie geslagen. Het feit dat de dader na zijn vrijlating op slecht vijf kilometer van haar huis is komen wonen, werd haar te veel.

Na een ruzie over een drugslevering werd de 16-jarige Pascal op Koninginnedag 2007 in zijn hals gestoken en overreden. Dader Emile T. werd tot vijftien jaar cel veroordeeld, maar kwam twee jaar geleden vrij. Pascal's broer Remy kon niet meer met de moord op zijn broer omgaan en pleegde een paar jaar geleden zelfmoord.

T. ging na zijn vrijlating op 'steenworp afstand' van Pascal's ouders, Jack en Jolanda, wonen. "We vragen hem al maandenlang om te verhuizen en hij doet het niet", vertelde Jack eerder aan NH Nieuws. "Wij zijn boos daarover, de familie is boos daarover, vrienden zijn héél erg boos daarover."

Confrontatie

Aan het AD vertelt Jolanda dat de nabijheid van de moordenaar van haar zoon er zelfs voor heeft gezorgd dat ze de confrontatie met hem is aangegaan. Als de herinneringsboom voor Pascal in februari van dit jaar voor de zoveelste keer vernield blijkt te zijn, gaat ze naar zijn huis en belt keer op keer aan, totdat T. de deur open doet.

"Jij weet wel wie ik ben", zegt ze. "Ik ben de moeder van Pascal en Remy, die jij allebei vermoord hebt." Dan stapt ze de hal in en haalt uit. "Ik begin met mijn vuisten twee of drie keer op zijn buik te slaan, maar veer meteen terug." T. duwt haar de deur uit en, zo hard dat ze buiten op de stoep valt en haar hand bezeert.

'Doodsmak'

Buiten ontstaat een woordenwisseling, als Jolanda probeert 'moordenaar' op het hek van de tuin probeert te schrijven. "Hij kijkt me aan zodat ik denk: nu moet ik wegwezen, anders krijg ik een doodsmak". T. dreigt de politie te gaan bellen als ze niet weggaat. "Het kan me niks schelen. Iedereen mag het zien en horen." Ze roept nog uit volle borst 'vuile kindermoordenaar' en stapt in de auto. Aan het AD laat ze weten dat de confrontatie haar rust heeft bezorgd.

Op dit moment bestaat er in Nederland al wel een gebiedsverbod voor daders voor bepaalde tijd. Maar zij mogen na het uitzitten van een straf weer vrij rondlopen en in dezelfde straat of wijk wonen als hun slachtoffers of nabestaanden. Jack Keijzer strijdt al lange tijd voor verandering op dit gebied.