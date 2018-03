Nog geen witte rook voor Misha Salden

VOLENDAM - Trainer en technisch manager heeft nog geen duidelijkheid over zijn toekomst bij FC Volendam. De Zaankanter verwachtte dit weekend al dan niet de verlenging van zijn aflopende contract te kunnen melden, maar dat blijkt te vroeg.

"Nee, er is nog geen witte rook", erkende Salden na afloop van de 1-0 thuiszege op FC Den Bosch. "Ik had het dit weekend verwacht, dus het is een beetje moeilijk om te zeggen wanneer er meer duidelijkheid komt."

Lees ook: Salden verwacht dit weekend duidelijkheid over zijn toekomst bij FC Volendam

"Morgen zullen we een gesprekje hebben met de club. Zelf hoop ik in elk geval dat er snel duidelijkheid komt. Dat is belangrijk." Salden is bij FC Volendam aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal bezig. Eerder had hij onder meer de amateurs van FC Lisse en HBC onder zijn hoede.

Lees ook: Scorende Rodney Antwi drijft FC Volendam tot wanhoop