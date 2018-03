Deel dit artikel:











Scorende Rodney Antwi drijft FC Volendam tot wanhoop Foto: Pro Shots

VOLENDAM - VOLENDAM Rodney Antwi maakte zondagmiddag in de slotfase tegen FC Den Bosch de enige en dus winnende goal voor FC Volendam. De matchwinnaar dreef in blessuretijd heel Volendam tot wanhoop. Met Enzo Stroo en Teije ten Den ging hij alleen op keeper Nick Leijten af. In plaats van 2-0 te maken, plukte de doelman de bal van zijn voeten. "Gelukkig hebben we wel gewonnen. Als dat niet was gebeurd, was ik daar denk ik blijven liggen", aldus Antwi.

Trainer Misha Salden zocht de doelpuntenmaker na het laatste fluitsignaal op, legde een arm om zijn schouder en fluisterde hem wat in zijn oor. Salden: "Ik heb hem voorzichtig verteld dat als de tegenstander nog had gescoord hij waarschijnlijk niet levend het stadion was uit gekomen. Dit soort momenten beslist een wedstrijd." Volgens Antwi waren de woorden van zijn trainer iets minder diplomatiek. "Hij zei dat ik het overzicht had moeten houden en dat ik een klootzak was dat ik hem niet aflegde." Lees ook: Antwi sleept overwinning FC Volendam uit het vuur Play-offs

Overall vond Salden de zege wel terecht én cruciaal om kans te houden op een plek in de play-offs. "We willen inlopen op de ploegen die boven ons staan. Het gat naar hun is nu twee punten. Cambuur krijgen we volgende week en staat gelijk met ons. Iedere pot is nu belangrijk voor ons." Lees ook: Nog geen witte rook voor Misha Salden