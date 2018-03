Sportclub met ballen: Eigen jeugd belangrijk bij HSV uit Heiloo

HEILOO - Elf spelers in de basis bij HSV uit Heiloo die door de club zelf zijn opgeleid. Dat constateerde reizende reporter Dennis Nieuwenhuis zondagmiddag bij zijn bezoek aan de club uitkomend in de tweede klasse A. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen Spartanen.

Het is volgens de geblesseerde aanvoerder Nick Sombroek wel de kracht van het team. "We kennen elkaar heel goed we spelen al lang met elkaar en ik denk wel dat dat onze kracht is." Sombroek scheurde in oktober zijn kruisband en staat dus de rest van het seizoen langs de kant. Wat voor een club HSV is kan Sombroek goed verwoorden. "Een club die met beide benen op de grond blijft staan. We halen bijvoorbeeld geen jongens van buitenaf, iedereen kent elkaar. Een echte dorpsclub."

Gepassioneerde omroeper

Wie tijdens wedstrijden van HSV sportpark Het Maalwater op komt lopen, maakt grote kans om het stemgeluid van speaker Bonnie Ruiter te horen. Al ruim vijftig jaar loopt hij rond bij HSV en zijn bloed heeft dan ook een andere kleur dan rood gekregen. "Rood-geel hè, jaah. Als je al 58 jaar bij de vereniging zit, dan heb je ook een rood-geel hart natuurlijk." De ploeg uit Heiloo bezet in de tweede klasse de vierde plaats, tot grote tevredenheid van clubman Ruiter. "Als je van tevoren had gezegd dat je als promovendus bij de bovenste vijf ploegen zou meedraaien dan had iedereen je voor gek had verklaard", legt Ruiter uit.

Lijnentrekker is ook bij HSV een kunst

Het complex van HSV heeft de beschikking over een kunstgrasveld, maar ook over drie natuurgrasvelden. Die drie velden moeten iedere keer weer worden voorzien van lijnen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Cock Kops, al zestig jaar verbonden aan HSV, doet iedere week weer zijn best. Hij legt uit waar je rekening mee moet houden. "Je moet goed kijken, goed lopen. Het spuitje van de krijtbus moet je goed instellen en niet tegen de zon inkijken. Als je namelijk tegen de zon inkijkt, zie je de lijnen niet", legt hij uit aan verslaggever Dennis. Het gaat overigens niet altijd goed. "Het is wel eens gebeurd dat we een dubbele lijn getrokken hadden of dat de middencirkel op een rangeerterrein van de spoorwegen leek, zoveel strepen stonden er."

Friet en broodje bal populair

Natuurlijk sloeg Dennis ook deze keer de keuken niet over. Bij HSV zijn vooral friet, een broodje kroket en een broodje bal populair. Dennis moest dat even zelf testen en kwam na een kritische keuring uit op een 8,5 voor de bal gehakt met satésaus.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jouw club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op de radio in NH Sport. Volgende week brengt hij een bezoek aan de Amstelveense derby tussen Sporting Martinus en RODA'23.