Marieke Elsinga zingt eerste noten in It Takes Two: "Sowieso paar keer vals" Foto: Twitter / Marieke Elsinga

AMSTERDAM - Presentatrice, Expeditie Robinson-kandidaat en nu ook zangeres: Marieke Elsinga blijkt van alle markten thuis te zijn. Gisteravond zong ze in het RTL-programma It Takes Two haar eerste noten voor de camera, en dat ging haar niet slecht af.

Met het liedje 'Jij bent de liefde' van Guus Meeuwis maakte ze indruk op de jury. "Juist omdat je geen ervaring hebt, vond ik het zwaar overtuigend", aldus Ronnie Flex. Ook Gerard Ekdom was enthousiast. "Heerlijk om je zo te zien. Je hebt een mooi breekbaar randje." Elsinga zelf ziet nog wel wat verbeterpuntjes. "Ik weet dat ik sowieso een paar noten vals heb gezongen, maar ik heb het maar voor lief genomen", vertelt ze. Ze wordt toegevoegd aan het team van Trijntje Oosterhuis. Jurk

Op Twitter zijn de meesten te spreken over de zangkwaliteiten van de voormalig NH Nieuws-presentatrice, maar gaat het voornamelijk over haar outfit. Het blauwe jurkje valt niet bij iedereen in de smaak. Het optreden is hier te bekijken en begint op 35:15.