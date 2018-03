Meerdere gewonden bij zwaar ongeluk in Zaandam: taxichauffeur schept tankende mensen

ZAANDAM - Bij een zwaar ongeluk in Zaandam zijn vanmiddag op de Koningin Julianaweg meerdere gewonden gevallen. Een taxichauffeur raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en schepte bij een tankstation twee mensen. Uiteindelijk kwam het voertuig tegen een andere auto tot stilstand.

De ravage na het ongeluk is groot. Volgens een politiewoordvoerder zijn er in totaal drie gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. Twee mensen werden geschept toen ze stonden te tanken.

De politie is aanwezig om onderzoek te doen naar het ongeluk. Direct na het ongeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet duidelijk of er ook gewonden per helikopter naar het ziekenhuis zijn vervoerd.