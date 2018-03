130 jaar oude boom zweeft boven centrum Alkmaar: nieuwe bestemming op Geestersingel

ALKMAAR - Onder toeziend oog van veel Alkmaarders werd vandaag een gigantische operatie uitgevoerd in het centrum. Bij de Grote Kerk werd uit een binnentuin een 130 jaar oude Taxus getakeld. Door de renovatie van één van de omringende panden werd besloten de monumentale boom een ander plekje te geven.

Zo kon het dat je vanochtend in Alkmaar omhoog keek en opeens een enorme boom door de lucht zag zweven. Specialisten van Plus Floris Boomverzorging zijn al ruim vier jaar geleden begonnen met een plan voor het behoud van de boom. Toen ze erachter kwamen dat het tijdens de renovatie niet mogelijk was om de boom in de binnentuin in leven te houden, bleef de verplanting van de boom als enige optie over.

Met behulp van een 450-tons telescoopkraan werd de boom over tal van historische gebouwen heen gehesen. De Taxus werd vervolgens op een dieplader door de stad vervoerd. Uiteindelijk heeft de boom een prachtige nieuwe plek gekregen bij de rotonde op de Geestersingel. Volgens de experts kan de historische blikvanger op die plek nog minstens honderd jaar mee.