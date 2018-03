Jong Ajax verliest van Jong AZ door één Alkmaarse doelkans

ALKMAAR - AMSTERDAM Jong Ajax was oppermachtig in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ, maar stond na negentig minuten met lege handen. Jong AZ won met 1-0, de enige doelkans van de Alkmaarders, die Vincent Regeling verloren met wat leek op een kruisbandblessure.

Beide ploegen misten een aantal spelers, die met diverse nationale teams op pad waren. Daardoor kregen andere spelers een kans, zoals A-junior Danilo Pereira bij Ajax, die debuteerde. Het ruimschoots aanwezige publiek op sportpark De Toekomst, zag een aantal aardige acties van de snelle Brazliaan.

Ajax domineerde in de eerste helft en creërde een groot aantal kansen, die niet werden benut. Schoten van Orejuela, Lang, Flemming en Cassierra werden door goed ingrijpen van keeper Nick Olij tegengehouden. Jong AZ kwam voor de rust niet tot een serieuze doelkans.

Tweede helft

Vincent Regeling, in de tweede helft ingevallen, moest binneneen minuut al van het veld met een knieblessure, die er uitzag als kruisbandschade. Hij moest per brancard het veld verlaten. Zian Flemming had tien minuten na de rust een goede kans, maar zijn kopbal werd door Olij met een uiterste krachtsinspanning over de lat getikt.

Geheel tegen de verwachting in kwam Jong AZ op voorsprong. Tijjani Reijnders scoorde bij de eerste echte doelpoging van de Alkmaarders in de wedstrijd op aangeven van Matthijs Hardijk. Het leek buitenspel te zijn, maar het doelpunt werd toegekend: 0-1. In de slotfase kreeg Ajax nog een aantal kansen om de schade te beperken, maar de bal wilde er niet in.

Jong Ajax had drie punten voorsprong kunnen nemen op nummer twee NEC, maar in plaats daarvan neemt NEc de eerste plaats weer over. De ploegen hebben allebei 61 wedstrijdpunten, maar het doelsaldo van NEC is +31 en van Jong Ajax +30. Jong AZ blijft op de vijftiende plek staan met 39 punten uit 31 wedstrijden.



Opstelling Jong Ajax: Alblas; Orejuela, Sidoel (Pasquali/83), Doekhi, Kemper; Matusiwa, Flemming, Bijleveld; Lang (Kühn/61), Cassierra, Pereira da Silva (Dekker/72).

Opstelling Jong AZ: Olij, Church, Vlaar, Bakker, Kramer (Regeling/46, Springer/50), Hoedemakers, Bel Hassani, Reijnders, Kaandorp, Einarsson (Fase/46), Hardijk