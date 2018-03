Antwi sleept overwinning FC Volendam uit het vuur

VOLENDAM - FC Volendam heeft in de strijd om een plekje in de play-offs goede zaken gedaan door met 1-0 te winnen van FC Den Bosch. De winnende treffer werd tien minuten voor tijd gemaakt door Rodney Antwi, waardoor de Volendammers in eigen huis voor de negende keer op rij niet verloren. Door de winst blijft FC Volendam veertiende, maar is het gat naar nummer plek elf geslonken tot één punt.

Bij FC Volendam keerde Daan Klinkenberg terug in de basis en zat Henny Schilder op de bank. Mohammed Betti verving de geschorste Ties Evers. FC Volendam was er op gebrand om een beter resultaat neer zetten dan in de uitwedstrijd, die met 3-1 verloren ging.

Veel kansen, geen doelpunten

Beide ploegen kregen in de eerste helft kansen om de score te openen. Nick Doodeman kon na acht minuten de score openen, maar vond doelman Nick Leijten op zijn weg. Den Bosch-verdediger Jordy van der Winden schoot na 32 minuten bijna een voorzet van Gijs Smal in zijn eigen doel. In het tweede deel van de eerste helft werd FC Den Bosch sterker en raakten de Brabanders liefst twee keer de lat. Het wachten was op een treffer, maar voor de rust bleef die uit.

Tweede helft

FC Volendam kwam na rust sterk uit de kleedkamer en zette veel druk. Dat leverde opnieuw een aantal kansen op. FC Volendam mocht wel op clementie rekenen van de scheidsrechter. Waar voor rust Joey Veerman gespaard werd met geel op zak gebeurde dat in de tweede helft met Smal.

Antwi 1-0

FC Volendam kwam met nog tien minuten te spelen dan toch verdiend op voorsprong. Rodney Antwi scoorde op aangeven van Nick Doodeman. Diezelfde Antwi had in blessuretijd een levensgrote kans om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, maar hij wilde zelf scoren, terwijl twee medespelers naast hem vrij stonden. In de extra tijd kreeg FC Den Bosch nog een kans op de gelijkmaker, maar gelukkig voor de Volendammers werd die niet benut.

FC Volendam blijft ondanks de winst op de veertiende plek staan met 39 punten uit 31 duels. Daarmee heeft de ploeg evenveel punten als Cambuur (dat dertiende staat) en Jong AZ (vijftiende), dat verrassend won van koploper Jong Ajax.

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Betti, Tol, Klinkenbrg, Smal (kok/71), Veerman (Plat/71), Visser (ten Den/77), Vlak, Doodeman, Stroo, Antwi

Opstelling FC Den Bosch: Leijten; Biemans (Fernandes/70), v.Son, Blummel, Vissebelt, Mert (Felida/82), Kersten, v.d.Winden, Bouyaghlafen, v.d.Sande (Kaars/83), Deijl