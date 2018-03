Gooise lopers genieten van Lenteloop

HILVERSUM - Wandelaars en hardlopers konden gisteren hun hart ophalen bij het Cronebos in Hilversum. Daar hield de Gooise Atletiek Club een speciale Lenteloop. Een paar honderd lopers verschenen aan de start.

De wedstrijdloop voor recreanten ging voor de wandelaars over een ronde van zes kilometer door het bos. De hardlopers kregen één of twee rondes van vier kilometer voorgeschoteld. Amper drie weken voor het grootste loopevenement in Hilversum, de City Run, konden de snellere lopers gisteren dus ook alvast een mooi testmomentje pakken.

De deelnemers aan de Lenteloop hebben genoten, maar het was niet altijd even makkelijk. "Het was best pittig, een zwaar parcours", zei een vrouw die acht kilometer in de benen had zitten.