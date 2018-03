Deel dit artikel:











Bewoners geschrokken na nachtelijke woningbrand in Heemstede Foto: NH Nieuws / Jimmy Miltenburg

HEEMSTEDE - Een roerige nacht voor de bewoners van het Res Novaplein in Heemstede. Rond 00.45 uur zag een buurtbewoner daar vlammen uit een woning komen. Niet veel later haalde de brandweer een bejaarde vrouw ternauwernood uit haar brandende appartement. Bij daglicht is goed te zien hoe de hulpdiensten de gevolgen wisten te beperken.

Buurtbewoners reageren een dag na de brand geschrokken. Een deel van hen moest vannacht in allerijl het bed uit. Zij werden opgevangen door andere buurtbewoners. Tegen 04.00 uur mochten de meesten van hen alweer naar huis. In de tussentijd redde de brandweer een oude vrouw uit de woning en wisten ze het vuur te blussen en erger te voorkomen. De schade is beperkt gebleven tot het huis waar de brand woedde. Lees ook: Brandweer redt bejaarde vrouw uit brandend appartement Heemstede Een verzorger van de vrouw, die vanochtend nietsvermoedend kwam aanfietsen bij de woning, schrok zichtbaar bij de aanblik van het huis. Hij laat aan NH Nieuws weten dat de vrouw al enige tijd wachtte op het bericht dat ze naar een verzorgingstehuis zou mogen. Hoe het nu met de vrouw gaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens buurtbewoners zou ze inmiddels naar het Brandwondencentrum in Beverwijk zijn gebracht.