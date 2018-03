Tankstation Halfweg overvallen: dader voortvluchtig

HALFWEG - Een man heeft aan het einde van de ochtend het BP-tankstation aan de Oude Haarlemmerstraatweg in Halfweg overvallen. Met een oproep via Burgernet wordt gevraagd naar hem uit te kijken.

De man zou na binnenkomst geld hebben geëist, maar of hij iets heeft buitgemaakt is niet bekend. De dader draagt een blauwe hoody en een blauw-wit gestreepte sjaal. Wie hem ziet, wordt gevraagd dat te melden via alarmnummer 112.

Het is niet de eerste overval op het tankstation. Eind oktober kwam er een man met een mes binnen en eiste geld. Nadat hij de buit binnenhad, vluchtte hij op een fiets. Een medewerkster raakte bij die overval gewond aan haar vingers.