Ajax-beugels niet aan te slepen bij Zoetermeerse orthodontist

AMSTERDAM - Of je nu fan bent van AZ, Ajax of Telstar, bij de Zoetermeerse orthodontistenpraktijk De Wereldlach kun je jezelf een beugel in de kleuren van je favoriete club laten aanmeten. Vooral de Ajax-beugels gaan als warme broodjes over de toonbank.

Dat schrijft Omroep West. "Ons doel is dat een beugel niet alleen medisch up to date is, maar wij proberen er ook vooral de motivatie in te krijgen", vertelt Poejan Elmi, eigenaar van De Wereldlach.

Om het leed dat beugel heet nog iets draaglijker te maken, heeft Elmi een actie bedacht voor zijn cliënten met beugels in clubkleuren: voor iedere millimeter overbeet die er dankzij de beugel vanaf gaat, scoor je een punt. "De score houden we bij op een speciaal scorebord."

Alles is mogelijk, maar soms hebben ouders toch echt het laatste woord: "Ik heb wel een keer gehad dat een jongen een Feyenoord-beugel wilde en dat zijn vader toen ingreep. Hij is fan van Ajax, dus een beugel in de Feyenoord kleuren komt het huis niet in."