Dode Alkmaarder (75) blijkt uitgever Jochem Schuijt: "Hij was altijd vrolijk"

ALKMAAR - Buurtbewoners en vrienden kunnen nog altijd niet bevatten dat hij er niet meer is. Vrijdagmiddag werd de 75-jarige Jochem Schuijt dood gevonden in zijn huis aan de Limmerhoek in Alkmaar. Gisteren bleek dat hij door geweld om het leven is gebracht.

"Wij kwamen op kantoor rond 12.45 uur, toen zijn we koffie gaan zetten en zo'n half uur later waren we opeens plaats delict", vertelt buurman Ischa Damen tegenover NH Nieuws. "Dan krijg je uit de buurt verhalen door, dan hoor je het op de radio en dan hoor je het hele verhaal, en dan schrik je wel."

"Hij gaf een kunstblad uit", vervolgt Ischa over zijn buurman. "Het was een heel vrolijke man, ik kon altijd met hem lachen en hij kwam hier wel eens over de vloer en dan was hij altijd vrolijk." Hij heeft geen idee wat er zich heeft afgespeeld. "Het is een raar verhaal. Dit is heel treurig."

De politie geeft nog weinig details prijs en is nog steeds druk bezig naar het onderzoek rond de dood van de Schuijt. Ook hebben ze zijn identiteit officieel nog niet vrijgegeven. Wel is er inmiddels een 22-jarige man uit Bergen aangehouden. Hij meldde zich vrijdagavond zelf op het politiebureau.

Vrienden van het slachtoffer zijn eveneens geschokt door het nieuws. "Het is een verschrikkelijk verhaal, omdat hij nog vol in het leven stond. Hij zat vol plannen, wilde kunstverzamelaar worden en een eigen galerie openen", zegt Felix Timmermans over zijn vriend en compagnon in de Telegraaf.