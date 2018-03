Deel dit artikel:











Touringcar vliegt in brand bij Amsterdam Centraal Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een touringcar die in de buurt van het Centraal Station geparkeerd stond, is in brand gevlogen. Het voertuig is omgeven door rook, en aan de voorkant van de bus zijn grote vlammen te zien.

De melding kwam om 10.45 uur bij politie en brandweer binnen. Volgens een woordvoerder van de brandweer konden de inzittenden op tijd wegkomen. De brand is vermoedelijk ontstaan bij het motorblok. Getuigen vertellen dat de brand inmiddels is geblust.