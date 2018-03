Ravage op Aalsmeers kruispunt na zwaar ongeluk

AALSMEER - De ravage doet anders vermoeden, maar bij een zwaar ongeluk op een kruispunt in Aalsmeer zijn alle betrokkenen ongedeerd gebleven.

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op het kruispunt van de N201 en de N231 (Legmeerdijk). Een van de auto's boorde zich daarbij in de flank van de andere auto.

De klap was groot, getuige de brokstukken die verspreid over het kruispunt op het asfalt lagen. Wonder boven wonder kwamen alle betrokkenen er zonder kleerscheuren vanaf.

Om de auto's te bergen en de weg te reinigen, bleef het kruispunt enige uren afgesloten. Inmiddels is de weg weer toegankelijk.