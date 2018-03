Deel dit artikel:











Live: NH Events bij modeshow voor lange mensen en de woonbeurs in Den Helder Foto: NH Events

NOORD-HOLLAND - Op deze zondag hoef je je in onze provincie niet te vervelen. Zeker niet als je vandaag de Facebookpagina van NH Events in de gaten blijft houden. We zijn vandaag namelijk weer aanwezig bij twee leuke evenementen. Eerst bij een modeshow in Hoofddorp en vervolgens reist het team naar Den Helder waar dit weekend de beurs "Lekker Wonen" op de planning staat.

De eerste live-uitzending op de Facebookpagina start rond 11.50 uur. In Hoofddorp lopen tijdens een wel heel bijzondere modeshow extreem lange modellen over de catwalk. Voor een modemerk dat gespecialiseerd is in lange mensen presenteren zij de nieuwe collectie. Onder hen ook Martine Balster, zij is met haar 2.05 meter de langste vrouw van Nederland. Duizenden mensen komen vervolgens samen in Den Helder waar de tweede editie van de 'Lekker Wonen-beurs'. De naam zegt het al: bezoekers kunnen hier hun hart ophalen aan alle trends op het gebied van wonen. En mocht je wellicht tegen je wil door je partner meegenomen zijn naar het evenement, dan kun je nog terecht bij de vele foodtrucks op het terrein. De uitzending vanaf de beurs start om 14.30 uur.