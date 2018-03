LIVE NH Sport met FC Volendam - FC Den Bosch en veel meer

VOLENDAM - Geen voetbal in de eredivisie vandaag in verband met de interlandperiode, maar er wordt wel gespeeld in de Jupiler League. NH Sport is er live bij!

Nadat Telstar gisteravond niet verder kwam dan een teleurstellend en doelpuntloos gelijkspel tegen RKC Waalwijk, komen de overige drie Noord-Hollandse ploegen in de Jupiler League vanmiddag in actie. FC Volendam neemt het in eigen stadion op tegen FC Den Bosch. De Brabanders staan vier plekken hoger op de ranglijst en hebben vijf punten meer dan de ploeg van Misha Salden. FC Volendam moet de punten in eigen huis houden, om nog kans te maken op de nacompetitie. Of dat lukt, hoor je van verslaggever Edward Dekker.

Beloften

Jong Ajax neemt het op sportpark De Toekomst in Amsterdam op tegen Jong AZ. Jong Ajax is nog altijd de koploper in de eerste divisie. NEC heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld.

Sportclub met Ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis is met zijn Sportclub met Ballen te gast bij De Blokkers in Blokker. Ze spelen de streekderby tegen Westfriezen. Dennis spreekt de drijvende krachten achter de voetbalvereniging en gaat uiteraard op zoek naar de lekkerste snacks in de kantine.

Verslaggever Stephan Roest viert het verjaardagsfeest van tennispark De Molenkrocht in Bergen mee. Het tennispark is precies een eeuw oud.

ARZV Roei Alkmaar

Het zomersportseizoen staat alweer voor de deur. Daarom organiseert ARZV Roei volgende week een open dag. In NH Sport komen Hinne den Engelsen en Koen Eibers van de roeivereniging vertellen over hun sport. Je hoort ze tussen 17.00 en 17.30 uur uitgebreid.

Verder natuurlijk het laatste nieuws uit de regio, het belangrijkste sportnieuws, het weerbericht met Jan Visser en lekker veel muziek in NH Sport van 14.00 tot 18.00 uur op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.