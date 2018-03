Deel dit artikel:











Dronken automobilist met rijverbod scheurt weg bij Haarlems politiebureau Foto: Shutterstock

HAARLEM - Een 31-jarige Haarlemmer is vannacht tot twee keer toe aangehouden voor rijden onder invloed. Nadat op het politiebureau zijn rijbewijs was ingevorderd, sprong hij weer in z'n auto en werd opnieuw aangehouden.

Agenten zagen de man rond 00.15 uur over de Bakenessergracht rijden. Hij slingerde, had veel ruimte nodig om een bocht te maken, reed z'n band lek en miste op een haar na enkele geparkeerde auto's. Het vermoeden van de agenten bleek juist: de man had te veel gedronken, om precies te zijn drie keer meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol. Dovemansoren

Op het bureau werd zijn rijbewijs in beslag genomen en kreeg hij een rijverbod. Het bleek aan dovemansoren gericht, want direct nadat hij het bureau had verlaten, sprong hij weer in z'n auto en reed met hoge snelheid weg. Zijn vermoeden dat de politie dat niet zag, bleek onjuist: na een korte achtervolging werd de man voor de tweede keer in dezelfde nacht aangehouden. Ditmaal niet alleen voor rijden onder invloed, maar ook voor het rijden zonder rijbewijs.