Vechtersbazen met vuurwapen aangehouden na waarschuwingsschot

BEVERWIJK - Een agent in Beverwijk heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost om een man met een vuurwapen in te rekenen.

De man met het wapen kreeg het rond 05.00 uur in een horecagelegenheid aan de Nieuwstraat aan de stok met een andere man. Het conflict mondde uit in een vechtpartij, waarvoor de politie werd ingeseind.

Toen agenten bij de kroeg aankwamen, gingen de verdachten er als een haas vandoor. De politiemensen zagen dat een van hen een wapen in z'n handen had, waarop een agent een waarschuwingsschot loste.

Bij het horen van het schot gingen beide mannen op de grond liggen, waarna ze in de boeien werden geslagen. De 19-jarige Heemskerker en de 23-jarige Zwollenaar zijn beiden meegenomen naar het bureau. Wie van hen het vuurwapen bij zich had, is niet bekend.