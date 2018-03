Cruijffs laatste kicksen geveild voor dertig mille: "Niet lang voor z'n dood nog op gespeeld"

AMSTERDAM - Het laatste paar voetbalschoenen dat Johan Cruijff in zijn leven droeg, is zaterdag geveild voor 30.000 euro. Dat gebeurde op een gala van de Sunday Foundation in Rotterdam. Met de opbrengst bouwt die stichting in Sierra Leone een school voor gehandicapte kinderen en weeskinderen die nu geen onderwijs krijgen.

"We zijn heel blij met het bedrag, daarmee kunnen we een mooie school neerzetten", zegt Sander de Kramer van de betreffende stichting. "Johan was zeer begaan met het lot van deze kinderen." De school in Sierra Leone gaat Johan and Danny Cruyff Building heten en zal binnenkort worden geopend door Danny zelf, aldus De Kramer.

De geveilde kicksen zijn letterlijk Cruijffs laatste voetbalschoenen. Niet de laatste in zijn actieve loopbaan, maar de laatste in zijn leven. "Hij heeft er niet zo gek lang voor zijn dood nog een wedstrijdje op gespeeld", zegt De Kramer. "Ergens in Spanje, tussen twee teams van veteranen. Je kunt de afdruk van zijn voeten er nog in zien staan." De legendarische 'nummer 14' overleed op 24 maart 2016.



De schoenen werden gekocht door de eigenaar van de fabriek die ze heeft gemaakt. Die had dat beloofd als het bedrag voor zijn gevoel te laag zou uitvallen. Het bieden ('Vanuit de hele wereld boden mensen mee') bleef steken bij 27.500 euro, waarna de fabrikant er 30.000 van maakte, vertelt De Kramer.