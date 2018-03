Zomertijd weer ingegaan

NOORD-HOLLAND - De zomertijd is weer ingegaan. Afgelopen nacht om 2.00 uur is de klok een uur vooruitgezet.

Dat betekent dat afgelopen nacht een uur korter was. In de ochtend wordt het nu weer wat later licht, terwijl het 's avonds langer licht blijft.

In het laatste weekend van oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. Dat gebeurt in de nacht van 27 op 28 oktober. Wereldwijd verzetten ongeveer zeventig landen twee keer per jaar de klok.

De zomertijd, die afwijkt van de standaardtijd, heeft vrienden en vijanden. Voorstanders zeggen dat de periode leidt tot energiebesparing. Lampen hoeven immers pas later aan. Bovendien zou een uurtje langer licht minder verkeersdoden en criminaliteit tot gevolg hebben.

Tegenstanders zetten vraagtekens bij vooral de energiebesparing. Het effect is niet aantoonbaar of zo klein dat het de verstoring van het biologische ritme niet waard is.

Toch ziet het er niet uit dat er spoedig een eind aan de zomertijd komt. Het Europees parlement verwierp vorige maand een motie waarin de Europese Commissie werd opgeroepen met een afschafvoorstel te komen. Wel komt er een onderzoek naar de voor- en nadelen van de zomertijd.