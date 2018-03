Brandweer redt bejaarde vrouw uit brandend appartement Heemstede

HEEMSTEDE - Brandweermensen hebben vannacht een bejaarde vrouw uit een brandend seniorenappartement in Heemstede gered. De bewoners van enkele aangrenzende woningen werden in allerijl uit bed gehaald.

De brand aan het Res Novaplein werd rond 00.45 uur ontdekt door een buurtbewoner, die vlammen in de woning zag. De buurtbewoner alarmeerde de brandweer, die de deur forceerde en de vrouw uit de woning redde.

Tegelijk werden enkele omliggende appartementen ontruimd. Toen ook de bewoonster van het getroffen appartement naar buiten was gebracht, werd een begin gemaakt met het blussen van de brand. Op foto's is te zien dat er onder meer een gedeeltelijk verbrand bankstel naar buiten is getild.

Rook ingeademd

De bewoonster had rook ingeademd, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland op Twitter. Nadat ze op de stoep voor haar woning de nodige eerste zorg had gekregen, is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 3.00 uur liet de Veiligheidsregio weten dat de brand onder controle was. De schade aan het appartement is groot. Nadat de brandweer hun woningen had gecontroleerd, konden buren van het slachtoffer weer terug naar bed. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.