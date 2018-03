Olietanker na 15 weken vertrokken uit Amsterdamse haven

AMSTERDAM - (AT5) De olietanker Sea Pioneer is na vier maanden wachten weer vertrokken uit de Amsterdamse haven. Het gevaarte van 170 meter lag wekenlang stil, toen een schuldeiser het schip in beslag nam.

Sinds 6 december lag het schip stil, met de bemanning nog aan boord. Op een executieveiling in de VS is omgerekend zo'n acht miljoen euro neergeteld voor het schip, schreef Het Parool vorige week. Van de zeventien bemanningsleden zouden er nog elf over zijn: de rest is al vertrokken.

Niet vreemd, want van een overdaad aan luxe was aan boord geen sprake. Integendeel zelfs: gedurende de eerste zes weken dat het schip in de haven lag, waren de omstandigheden aan boord ronduit erbarmelijk.



Om op benzine te besparen, konden de bemanningsleden in die periode slechts één uur per dag gebruikmaken van warm water. Ook kon slechts een deel van het schip worden verwarmd, waardoor de zeelieden ook aan boord waren aangewezen op dikke jassen.

De tijd doden op een plek in de stad was geen optie, want de in Griekenland gevestigde eigenaar maakte geen haast bij het overmaken van het salaris van december.

Een 'onmenselijk situatie', zo luidde het oordeel van een inspecteur van de Internationale Transportarbeiders Federatie. De inspecteur werd op zijn gewaarschuwd door een dominee, die de mannen op dat moment al had voorzien van films, boeken en puzzels.