Mike Snoei ook de komende twee jaar trainer van Telstar

VELSEN-ZUID - VELSEN-ZUID Mike Snoei is ook de komende twee seizoenen de trainer van Telstar. De club en Snoei hebben een akkoord bereikt en maakten dat na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-0) bekend.

Ook Piet Butter blijft de komende twee jaar aan Telstar verbonden. Het aanblijven van de technisch manager was één van de voorwaarden van Snoei voor een langer verblijf in Velsen. Ook wil Snoei dat de club verder doorgroeit en dat er meer mogelijkheden komen om een "echte voetbalclub" te worden, zoals hij grapte.

"Mike maakt spelers beter"

Chris van der Zwan liet namens de de directie van Telstar weten erg blij te zijn dat Snoei heeft bijgetekend. "Mike maakt spelers beter, is fanatiek en past prima bij deze club." Het is voor Snoei niet belangrijk of Telstar volgend seizoen ere- of eerste divisie speelt, al krijgt hij bij promotie wel een financiële aanpassing in zijn contract liet Van der Zwan weten. De club had het bijtekenen van Snoei eigelijk alleen bekend willen maken bij een overwinning op RKC Waalwijk. Maar omdat het nieuws al door de gangen klonk maakte voorzitter Pieter de Waard het nieuws, ondanks het puntverlies, bekend.

Snoei hoopt ook dat de rest van de technische staf doorgaat, omdat hij het een fantastisch team vindt. "Op alle gebieden doen we het uitstekend, de organisatie rond om het team is perfect, de medische staf is goed en over mijn assistenten ben ik meer dan tevreden", zo liet de trainer weten, die nog wel steeds baalde van het puntverlies tegen RKC Waalwijk.