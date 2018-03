WEESP - Bij een ongeval met twee auto's op de N236 in Weesp zijn vanavond twee gewonden gevallen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op de weg is groot.

Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Volgens een getuige is een van de inzittenden een zwangere vrouw.

Een traumahelikopter is naar de plek des onheils gestuurd.

De weg is in beide richtingen afgesloten.