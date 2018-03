Telstar weet niet te scoren tegen RKC: 0-0

VELSEN-ZUID - Een gelijkspel, meer zat er niet in voor Telstar tegen RKC. Veel kansen bleven onbenut en zo werd het 0-0 voor de thuisploeg.

Telstar begon scherp aan de wedstrijd en creeërde twee mooie kansen in de eerste tien minuten. Hamdaoui kapte in de vijfde minuut naar binnen, schoot en zag zijn inzet vlak voor de lijn weggekopt worden. Dan zakte de wedstrijd wat in. Goed hoorbaar was trainer Snoei duidelijk ontevreden: "Voetballen!"

Penaltymoment

In de 38e minuut opschudding bij alles wat Telstar heette: Platja werd weggestuurd met een mooie bal en werd in het strafschopgebied aangetikt door RKC'er Robby Ndefe. De scheids ging al met zijn hand naar de broekzak, maar na overleg met de assistent werd besloten door te laten voetballen, tot frustatie van Telstar.

Op slag van rust kreeg RKC een grote kans. Na het uitglijden van Cabral kon RKC er snel uit. Door een goede redding van De Boer kon Telstar rusten met 0-0.

Spits Novakovich ontbrak overigens in de formatie van de Witte Leeuwen. Hij is opgeroepen als Amerikaans international voor het duel tegen Paraguay.

In de tweede helft kreeg Telstar nog meer kansen, onder meer voor Toine van Huizen. Hij stond vogelvrij bij een corner en kopte net over. Ook Hamdaoui kreeg een grote kans: hij schoot prima door na een lage voorzet. Keeper Vaessen redde echter prima.

De ingevallen spits Floris van der Linden creeërde zelf de laatste kans door knap op doel te koppen. Via de keeper en de paal ging de bal rakelings naast. Teleurstelling alom op de tribunes door het doelpuntloze gelijkspel.

Opstelling Telstar: De Boer; Brito, van Huizen, van Iperen, Cabral; Korpershoek, van Heertum (Junior/37), Schouten; Hamdaoui, Sno (Van der Linden/63) en Platje.