Handbal: Volendam wint eenvoudig van Bevo

PANNINGEN - In de eerste wedstrijd van de nacompetitie van de Eredivisie van het handbal heeft Volendam eenvoudig gewonnen van Bevo: 28-32.

De wedstrijd was na één helft eigenlijk al gespeeld. Het begin was fel met twee tijdstraffen voor Volendam. Het zette de boel op scherp, want daarna startte de uitploeg de motor. Met een stabiele verdediging en doelman Gerrie Eijlers achterin hield Volendam vele kansen tegen. Zelf scoren ging prima en de ruststand werd 11-19.

Tweede helft

Volendam bleef scoren, maar het ging minder makkelijk dan in de eerste helft. Halverwege de tweede helft kwam Bevo dichterbij door een serie doelpunten, maar spannend werd het niet door een paar goede reddingen van keeper Eijlers aan de kant van Volendam.

Strijd om het landskampioenschap

De vier beste Nederlandse team uit de BENE-league strijden in een poule van zes wedstrijden voor twee tickets voor de strijd om het landskampioenschap. Door het winnen van deze wedstrijd zetten de Volendammers dus een goede eerste stap. Sowieso kon de dag niet meer stuk: het eerste team van de dames werd kampioen.

Volgende week speelt Volendam een thuiswedstrijd; dan komen de Lions op bezoek.