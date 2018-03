Blauw-Wit niet opgewassen tegen sterk TOP: "Een week de tijd om het om te draaien"

AMSTERDAM - SASSENHEIM Een ontnuchterende avond voor Blauw-Wit. De verliezend finalist van vorig jaar werd in de halve finale van de play-offs weggespeeld door TOP: 34-23.

Blauw-Wit liet zich in de eerste helft volledig afbluffen door TOP. Pas na de 9-0 wisten de Amsterdammers zelf te scoren. Trainer Barry Schep lastte een time-out in na tien minuten, maar veel hielp het niet.

TOP was fysiek veel sterker en alhoewel Blauw-Wit alles in de strijd gooide werd het nooit een wedstrijd. In de tweede helft liet TOP het een beetje lopen en maakte het ruimte voor Daniel Harmzen, die na dit seizoen stopt.

Reactie Barry Schep

Schep reageert in NH Sport op de dikke nederlaag: "We hebben een week de tijd om het om te draaien, om de stand op 1-1 te zetten. Dat wordt een heel moeilijke opdracht, maar het moet in ieder geval anders dan zaterdag. Met een ruime 900 man achter ons in de hal moeten we het publiek niet teleurstellen en onszelf belonen voor een heel goed seizoen."

Best-of-three

In de andere halve finale van de Korfbal League zorgde Fortuna voor een grote verrassing: het versloeg koploper en favoriet PKC in Papendrecht.

Volgende week is de tweede wedstrijd van de best-of-three-serie. Dan wordt duidelijk of Blauw-Wit zich herstelt heeft van de forse nederlaag.