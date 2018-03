Bestuur honk-en softbalbond KNBSB weg

NIEUWEGEIN - De honk-en softbalbond KNBSB kan op zoek naar een nieuw bestuur. Na een besloten bondsraadvergadering werd duidelijk dat de bondsraad geen vertrouwen meer had in de huidige leiding.

Dat was voor het voltallige bestuur reden om op te stappen. De KNBSB boekte onverwacht een groot verlies in het boekjaar 2017. De bondsraad was niet tevreden over de maatregelen die het bestuur zaterdag presenteerde om uit de financiële problemen te komen.

Ruud van Zetten

De oud-voorzitter van de bond, Ruud van Zetten, wordt op korte termijn aangesteld als leider van een interim-bestuur.