AMSTERDAM - (AT5) In een appartementencomplex aan het Bovenover in Amsterdam woedde vanmiddag een brand. Een baby en twee volwassenen raakten gewond.

Wat er precies gebeurde in de woning is nog onduidelijk. Een buurvrouw probeerde de moeder en haar baby uit de woning te redden, hierdoor ademde zij rook in.

De bewoners en de buurvrouw zijn overgebracht naar het ziekenhuis.