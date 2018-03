Onverlaten vernielen glazen entreedeur kledingwinkel Schagen: "Duizenden euro's schade"

SCHAGEN - Onverlaten hebben tijdens Paasvee in Schagen een glazen entreedeur van kledingwinkel Schmalz Mannenmode vernield. Er zou voor duizenden euro's aan schade zijn aangericht. Op sociale media is een video van de vernieling geplaatst.

"In eerste instantie geloof je niet wat je ziet", zegt Arthur Kerste van Schmalz Mannenmode tegen NH Nieuws. "Het is een schande, die jongens moeten daarvoor boeten." Door beveiligingsbeelden van die avond op Facebook te plaatsen, hoopt Sterke de dader op te kunnen sporen.

Op de video is te zien dat een jongen hard aan de handgreep van de deur trekt en eraan hangt, waarna het glas het begeeft. "Het gaat om een op maat gemaakte entreedeur van gewapend glas. De schade loopt in de duizenden euro's."

Ergernis

Hoewel de financiële klap grotendeels door de verzekering wordt opgevangen, zorgt de vernieling toch voor ergernis bij het personeel. "We hebben nu een houten schot voor de ingang. Sommige klanten vragen zich dan af of we open zijn of niet, want onze entree is nu geblokkeerd."

Er is aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. Kerste hoopt echter dat de dader zich durft te melden bij de kledingwinkel. "Wat ons betreft komt die knul gewoon langs om het te bespreken. Dan is het wat ons betreft over, maar wat de politie nog voor hem in petto heeft weten we niet."