Geen medaille voor Nederlandse waterpolosters in Europa Cup

PONTEVEDRA - Een bittere pil voor de Nederlandse waterpolosters. De ploeg wist geen medaille te halen in de Europa Cup en ging er in de wedstrijd om het brons hard af tegen gastland Spanje: 9-3.

Nederland wilde revanche na de nederlaag tegen Griekenland afgelopen vrijdag. In de eerste periode van de wedstrijd leek dat te gaan gebeuren. Met Ilse Koolhaas uit Oudekerk aan de Amstel in de basis kwam Nederland op 2-1. In de tweede periode kreeg Spanje de overhand en scoorde drie keer.

Ook in de rest van de wedstrijd bleven de Spanjaarden scoren en vond Nederland geen ruimte om doelpunten te maken. Alleen Sabrina van der Sloot wist nog het net te vinden.

Verschrikkelijk

"We speelden goed in de eerste periode, daarna was het verschrikkelijk", zo luidde de harde mening van Arno Havenga. Komende zomer is het EK Waterpolo, ook in Spanje. "We hebben nog genoeg huiswerk."