Live: Huldiging Bibian Mentel in Loosdrecht Foto: NH Nieuws / Daphne Jacobson

LOOSDRECHT - Na de fantastische prestatie van Bibian Mentel op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea, willen haar plaatsgenoten haar daar graag voor in het zonnetje zetten. NH Nieuws is er live bij!

Tussen 15.30 uur en 16.15 uur zijn we rechtstreeks vanuit Loosdrecht om de twee gouden plakken van Mentel te vieren. NH-verslaggever Tom Jurriaans is aanwezig om de Paralympische sportster een warm welkom te geven in haar eigen gemeente. NH Nieuws zendt de huldiging hieronder uit.