Meeste Engelse supporters weer op vrije voeten Foto: ANP

AMSTERDAM - Verreweg de meeste van in totaal honderd Engelse voetbalsupporters die gisteren in Amsterdam werden opgepakt voor de oefeninterland Oranje tegen Engeland zijn vrijgelaten. Ze zijn weggestuurd met een boete op zak. Acht mensen, onder wie twee Nederlanders, zitten nog vast en worden gehoord voor hun aandeel in de rellen en geweld tegen agenten.

Van de 102 verdachten hebben 35 de nacht doorgebracht in een cellencomplex. Lees ook: Politie pakt bijna 100 Britse hooligans op Het grootste deel van de opgepakte hooligans is opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Sommigen gooiden flessen naar de politie. Eén Engelse voetbalsupporter die een politieman had mishandeld, raakte bij zijn aanhouding gewond en moest naar het ziekenhuis. Een Nederlandse arrestant wordt verdacht van mishandeling van een steward in de ArenA, de ander is aangehouden voor openlijke geweldpleging in een kroeg. Lees ook: Bondscoach Koeman begint met verliespartij; debuut Weghorst Oranje verloor in een uitverkochte ArenA met 0-1 van Engeland.