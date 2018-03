LIVE NH Sport met Telstar - RKC Waalwijk

VELSEN-ZUID - Het is even wennen: een wedstrijd van Telstar op zaterdagavond. Maar NH Sport is er natuurlijk live bij!

In verband met de interlandperiode wordt er dit weekeinde niet gespeeld in de eredivisie. De wedstrijden in de Jupiler League zijn daarom over het hele weekeinde uitgesmeerd. Telstar en RKC zijn de enige ploegen die vanavond in actie komen.

Telstar heeft nog wel wat recht te zetten tegen RKC. De heenwedstrijd werd eerder dit jaar met 4-1 verloren. De Witte Leeuwen willen zich ook revancheren voor de laatste thuiswedstrijd, toen de ploeg van Mike Snoei met 2-3 verloor van Helmond Sport.

Lees ook: Telstar wil thuis even iets rechtzetten

Bij Telstar ontbreekt in ieder geval Andrija Novakovich. Hij is opgeroepen voor Team USA. Wie Novakovich mag vervangen in de spits, is nog onduidelijk. The Washington Post heeft ondertussen hoge verwachtingen van de Amerikaan in Velsense dienst.

Lees ook: The Washington Post: "Novakovich could be US soccer's next big thing"

FC Volendam, Jong Ajax en Jong AZ komen zondagmiddag in actie.

Telstar neemt het vanaf 19.45 uur voor eigen publiek op tegen RKC, dat voorlaatste staat in de Jupiler League. Rob Wanst verzorgt het wedstrijdcommentaar in NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur en je presentator is Rob Wtenweerde.