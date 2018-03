Deel dit artikel:











Man na tien jaar rijden zonder rijbewijs betrapt Foto: Politie.nl

SLOOTDORP - De politie in Slootdorp heeft gisteren een 45-jarige man uit Den Helder aangehouden die al tien jaar zonder rijbewijs rondreed. Dat bleek gisteren bij een verkeerscontrole. Heel geheimzinnig deed de man er niet over, want hij vertelde zelf dat hij al jaren zonder rijbewijs bestuurder was.

De man verklaarde tien jaar geleden wel een rijexamen te hebben gedaan, maar toen zakte. Daarna heeft hij nooit een nieuwe poging gedaan zijn rijbewijs wel te halen. De Heldenaar besloot toch gewoon achter het stuur te kruipen en tien jaar lang ging dat altijd goed, tot gisteren. Hij heeft een fikse boete gekregen van de agent.