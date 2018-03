Auto verliest wiel bij botsing in Aalsmeer

AALSMEER - Op de Burgemeester Kasteleinenweg in Aalsmeer zijn aan het einde van de ochtend twee auto's op elkaar gebotst. Er is bij het ongeluk niemand gewond geraakt.

De ambulance werd wel opgeroepen, maar eenmaal ter plaatse hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Op de foto's is te zien een achterwiel van één van de betrokken auto's is afgebroken door het incident. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Dat onderzoekt de politie nog. De weg is een half uur dicht geweest om de auto's te bergen. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.