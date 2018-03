Deel dit artikel:











Na succes met BZN nu succesvol als fotograaf

VOLENDAM - "We zaten er gewoon bovenop. En zo dichtbij dat ik het alleen met mijn groothoeklens kon fotograferen," vertelt Jan Tuijp enthousiast. De oud-bassist en (mede)oprichter van de zeer populaire band BZN is met een foto van een zwiepende walvisstaart bij IJsland in de prijzen gevallen. Uit misschien wel duizenden inzendingen is de foto geselecteerd voor de kalender van National Geographic van 2019. En voor de derde keer op rij! Zijn foto's uit Namibië en Chili sieren de edities van 2017 en 2018.

In zijn fotostudiootje op zolder van zijn huis in Volendam laat Jan de resultaten zien van een bevoorrecht leven. Met zijn vrouw reist hij al jaren naar de mooiste plekken op aarde. Het afgelopen najaar waren ze nog met een bevriend stel in Noord Korea. En een geplande reis naar het Noorderlicht in Spitsbergen moesten ze helaas afzeggen omdat zijn vrouw een ski-ongelukje heeft gehad. Lees ook: Annie Schilder brengt haar boek uit Maar je hoort Jan niet klagen want nu heeft hij tijd om zijn foto's te ordenen, bewerken en goed te bekijken. Van de afgelopen vorstperiode heeft Jan prachtige opnames van zijn eigen Volendam en de omgeving langs het IJsselmeer. Veel schilderachtige luchtopnames die niet zoals je tegenwoordig zou verwachten met een drone zijn gemaakt, maar uit een een vliegtuigje. Want naast muzikant en fotograaf is Jan ook piloot. "Van alles wat ik doe en gedaan heb, vind ik fotograferen het leukst," besluit Jan. "De reis naar de Noordpool komt een ander keertje nog wel."