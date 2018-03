Provinciale wegen zijn het gevaarlijkst

NOORD-HOLLAND - De kans op een ernstig verkeersongeluk is op zeventig Nederlandse wegen drie keer zo groot als gemiddeld. De overgrote meerderheid daarvan (64) zijn provinciale wegen overal in het land. Dat blijkt uit een analyse van politiestatistieken door RTL Nieuws en hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft.

Ze onderzochten de gegevens over ongevallen op de 550 provinciale- en rijkswegen, dus snelwegen en N-wegen. Van Wee pleit voor meer investeringen in verkeersveiligheid. Hij zoekt de oplossingen vooral in fysieke maatregelen, zoals het scheiden van rijstroken, het verwijderen van obstakels zoals bomen die dicht langs de weg staan en het weren van landbouwvoertuigen.

Zulke maatregelen zijn echter niet altijd mogelijk, waarschuwen de provincies. "Het anders inrichten van provinciale wegen betekent in de praktijk vaak dat er meer ruimte nodig is voor de weg. Bijvoorbeeld wanneer de rijbanen gescheiden worden. Door de ligging van de provinciale wegen tussen objecten is zo'n verbreding vaak praktisch niet haalbaar."