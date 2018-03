Fluitende Heemskerkse bloemenverkoper Freek (81) overleden

HEEMSKERK - De Heemskerkse Freek Stammes, ook wel bekend als de fluitende bloemen- en plantenverkoper van de Marquettelaan, is afgelopen woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. Stammes stond meer dan dertig jaar fluitend op de stoep naast zijn huis bloemen en planten te verkopen.

Met zijn kunstfluiten zorgde hij met zijn ritmische gefluit altijd voor een vrolijke noot in Heemskerk. Stammes zwaaide naar iedereen die hij kende, en dat was zowat het hele dorp.

'Aanmoedigen'

Op Facebook reageren mensen geschokt op het overlijden van de iconische fluiter. "De Marquettelaan zal nooit meer hetzelfde zijn", aldus een Heemskerker. Een ander zegt dat Stammes altijd voor een extra steuntje in de rug zorgde. "Hij moedigde mij altijd aan als ik aan het hardlopen was."

Vroeger speelde Freek in een revuegezelschap op feesten en partijen. Waar de anderen zongen of een instrument bespeelden, besloot hij lekker te fluiten. Hij werd er steengoed in en sleepte als kunstfluiter veel prijzen in de wacht.

In 2016 maakte NH Nieuws een reportage over de bekende Heemskerker. Bekijk hieronder de beelden die wij toen maakten.