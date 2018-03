Deel dit artikel:











Bus botst tegen auto in Hoofddorp Foto: HFV Foto: HFV Foto: HFV

HOOFDDORP - Een lijnbus is vanochtend op de kruising van de Kruisweg en Leenderbos op de N201 in Hoofddorp gebotst met een auto. De ravage aan de personen auto is groot, maar er raakte niemand gewond.

Beide chauffeurs van de betrokken voertuigen werden voor de zekerheid nog wel nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet meer naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren twee rijbanen op de N201 tijdelijk dicht, zodat beide voertuigen konden worden weggesleept door een bergingsdienst. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog niet bekend.